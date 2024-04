Lyon et Malick Fofana battent Brest dans un festival de buts

Mené 1-3 à la 67e, l'OL a décroché les 3 points grâce aux buts de son capitaine Alexandre Lacazette (70e), Nicolás Tagliafico (79e) et penalty transformé par Ainsley Maitland-Niles (90e+16). Les deux équipes ont fini à 10, Tagliafico et Lees-Melou étant exclus (86e).

Lyon pointe au 7e rang avec 41 points et peut rêver d'Europe. Brest reste 2e (53 points) à 10 unités du PSG, avec 1 point et un match de plus que Monaco.

En Espagne, Almeria a pris un point (2-2) sur la pleouse de la Real Sociedad lors de la 31e journée de Liga. Largie Ramazani est monté à la mi-temps dans les rangs des visiteurs et a reçu une carte jaune en fin de match (90e). La Real Sociedad a fini à 10 après le carton rouge de Zubeldia (86e).

Almeria, qui n'a gagné qu'un match cette saison, reste lanterne rouge avec 14 points, soit 14 points de retard sur le Celta Vigo, premier non-relégable.