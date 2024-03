Lyon et Reims se quittent dos à dos

Le duel de la 27e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyon et le Stade de Reims s'est terminé sur un partage 1-1 samedi soir.

Les deux buts de la rencontre sont tombés en 2e mi-temps. Joseph Okumu (55e), l'ancien Gantois, a ouvert la marque en faveur des visiteurs. Ernest Nuamah, "prêté" par le RWDM, a remis les deux équipes à égalité (65e).

Orel Mangala est resté sur le banc lyonnais. De l'autre côté, Will Still n'a fait entrer Thomas Foket et Maxime Busi qu'à la 81e minute.