Lyon et ses Belges qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France

Lyon, avec le premier but de Gift Orban, a éliminé Lille en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1) mercredi soir.

L'ancien joueur de La Gantoise a ouvert la marque et son compteur de but personnel pour son nouveau club juste avant la mi-temps (40e, 1-0). A peine le coup d'envoi de la seconde période donné, Rayan Cherki, déjà auteur de la passe décisive sur le premier but, a doublé la mise pour les Gones (47e, 2-0).

Quelques minutes plus tard, Alexsandro a réduit l'écart pour Lille (53e, 2-1) mais c'était insuffisant pour revenir dans la partie face à une équipe lyonnaise qui a beaucoup de mal en championnat cette saison.