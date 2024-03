Lyon renoue avec la victoire à Lorient, Trabzonspor corrige Karagumruk

Brutalement freiné par Lens (0-3) dimanche dernier après six victoires de rang, Lyon a repris confiance en gagnant 0-2 à Lorient samedi lors de la 25e journée de Ligue 1. Les Gones sont 10e du classement avec 31 points.

Malick Fofana était aligné à droite de l'attaque rhodanienne et a joué 66 minutes, remplacé par Rayan Cherki. Orel Mangala était blessé et n'a pas joué.

Après un premier acte sans buts, Nicolas Tagliafico a ouvert le score (52e) sur une passe de l'ancien Brugeois Clinton Mata (52e) et Mama Baldé a fait le break (65e) ensuite.

Au classement, Lyon est à huit points des places européennes et compte sept points d'avance sur Le Havre, virtuel barragiste pour la relégation.

En Turquie, Thomas Meunier et Trabzonpor ont corrigé Karagumruk à domicile (5-1) lors de la 29e journée de Super Lig.

Le Brésilien Marcao a ouvert le score après 14 minutes pour les visiteurs, 16e du championnat. Trabzon a égalisé via Enis Bardhi (32e). En seconde période, Davide Biraschi contre son camp (64e), l'ancien Anderlechtois Trezeguet (70e), Nicolas Pépé (76e) et Umut Bozok (90e+3) ont permis à Trabzonspor de prendre les commandes et de l'emporter largement.