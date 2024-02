Lyon s'impose avec Fofana contre Marseille

Lyon s'est imposé 1 à 0 sur un but d'Alexandre Lacazette dans son duel face à Marseille dimanche pour le compte de la 20e journée du championnat de France de football.

Au classement, Lyon respire un peu et n'est plus barragiste, avec 19 points au compteur, en 16e position, soit trois unités de mieux que deux des trois derniers clubs en zone rouge, Metz et Lorient. Clermont ferme la marche avec 15 points.

Marseille est dans le ventre mou, 8e avec 29 points.