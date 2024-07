Majeed Ashimeru prolonge son contrat avec Anderlecht jusqu'en 2027

Ashimeru, 26 ans, était arrivé chez les Bruxellois en janvier 2021, prêté par Salzbourg. Le Ghanéen avait été recruté à titre définitif six mois plus tard. Souvent freiné par des blessures, le milieu de terrain a joué 106 matches, dont seulement 12 la saison dernière, pour le RSCA avec 8 buts et 5 assists.

"Majeed a été freiné par des blessures la saison dernière, mais il bénéficie aujourd'hui d'une solide préparation et souhaite passer à l'étape suivante cette saison. Nous sommes heureux qu'il ait choisi de prolonger son séjour au sein de notre club. Avec son profil unique de milieu de terrain dynamique, rapide et toujours tourné vers l'offensive, il s'adapte bien à notre style de jeu et il peut donc encore être d'une grande valeur pour le RSCA", a souligné Jesper Fredberg, CEO Sports du club, cité dans le communiqué