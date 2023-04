Malade, Tessa Wullaert sera absente face à l'Autriche

"Tessa Wullaert n'est pas disponible pour le match en Autriche", prévu vendredi, "pour cause de maladie, et son état sera réévalué dimanche prochain", explique ainsi le compte Twitter des Red Flames. L'attaquante de 30 ans pourrait cependant participer à la rencontre contre la Slovénie, quatre jours plus tard, à Louvain.

Sari Kees ne sera pas quant à elle de la partie. Elle "n'est pas apte pour les deux prochaines rencontres et a quitté la sélection", a conclu le tweet. La défenseuse louvaniste est remplacée numériquement par Michelle Colson. Il avait été annoncé lundi que l'Anderlechtoise rejoindrait la sélection ce mardi.