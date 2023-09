Malgré 3 buts de Benteke, DC United battu par NY Red Bulls, Vanzeir sur la touche

Christian Benteke a inscrit les trois buts de sa franchise, mais DC United s'est malgré tout incliné (3-5) face aux Red Bulls de New York lors des rencontres disputées samedi en Major League Soccer (MLS), le championnat américain de football.

Dante Vanzeir (NY Red Bulls) souffre d'une blessure au dos et ne jouera plus en phase régulière.

Christian Benteke a inscrit ses buts en première mi-temps à la 21e (1-1), à la 36e (2-1) et dans les arrêts de jeu (45e+2) pour faire 3-2. En seconde période, NY Red Bulls a pris le dessus sans Dante Vanzeir touché au dos la veille. L'ancien Unioniste avait dû sortir dès la 18e minute. Son club a annoncé qu'il était touché dans le bas du dos à la colonne lombaire et il ne jouera plus en phase régulière cette saison.