Malgré le revers contre l'Écosse, Engels maintient qu'il faut "continuer sur cette lancée"

L'efficacité offensive reste cependant limitée. "La finition nous a manqué, mais je pense que nous devons continuer sur cette lancée et cela nous réussira, avec un peu plus de chance. Je pense que nous allons prendre beaucoup de points dans les prochains matches."

La Belgique a connu un premier revers contre l'Écosse (0-2) vendredi après trois succès relativement serrés contre le Kazakhstan (1-0), à Malte (0-2) et en Hongrie (0-1). "Nous avons joué contre des adversaires difficiles", a entamé le milieu de terrain d'Augsbourg en Allemagne. "Il est toujours compliqué de briser un bloc bas et de se créer des occasions, mais nous l'avons bien fait."

En effet, Arne Engels a foi en son groupe. "Nous disposons d'excellents joueurs, capables de faire la différence individuellement, et formons également une équipe homogène. À l'arrière, nous avons de très bons joueurs qui savent communiquer et jouer au football, ce qui est très important." Par ailleurs, "nous sommes francs et discutons, même si je pense que nous pourrions parfois être un peu plus durs les uns envers les autres. Nous avons un très bon groupe et nous devons le montrer."

La confiance demeure pour le milieu de terrain qui a enchaîné trois titularisations. "Tout le monde doit faire son travail. Pour aider l'équipe, un rôle individuel n'a pas d'importance", estime-t-il. "Mais il faut essayer de tout donner, jouer le mieux possible. J'espère pouvoir le faire si j'en reçois l'opportunité lors des prochains matches."