Malgré un début de saison difficile, Ronny Deila se dit serein: "Je crois en mon travail"

À une victoire de valider sa qualification européenne, le Club est à la peine en championnat: 7e après une défaite contre l'Union Saint-Gilloise (2-1), dimanche. Les trois points contre les Suisses sont-ils donc une obligation pour le FCB et son entraîneur ? "La victoire est toujours obligatoire", a-t-il riposté. "Nous voulons gagner, nous voulons prester et nous savons qu'en prestant, nous avons de grandes chances de gagner. Parfois cela ne tourne pas en notre faveur", a expliqué Deila avant de philosopher. "Quoi qu'il arrive, je survivrai et nous aurons une belle vie. J'ai confiance."

La pression monte, même si l'entraîneur se déclare serein. "Je ne pense pas à mon poste. Je peux tout porter sur mes épaules, bien qu'il ne soit pas question d'une seule personne", s'est-il enhardi. "Je crois que je suis l'homme qui peut ramener Bruges au sommet. Il y a eu beaucoup de changements et il y en aura beaucoup, avec ou sans moi. J'adore mon travail, mes joueurs et mon staff et je ferai tout pour ramener le club où il doit être."