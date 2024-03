Malick Fofana ne veut pas encore parler de l'Espagne et encore moins "sous-estimer Malte"

Vainqueur à Malte à l'aller (0-2) en octobre, la Belgique doit récidiver avant de défier l'Espagne qu'elle avait accrochée à domicile (1-1) mi-novembre, mais ce sera cette fois à l'extérieur. Un match que ne veut pas évoquer pour l'instant Malick Fofana.

"On se concentre d'abord sur Malte. C'est sûr que l'Espagne, ce sera un autre morceau, mais on n'y pense pas pour le moment. On regarde match après match", a confié le jeune Diablotin lors d'un point presse à Tubize. "Il ne faut certainement pas sous-estimer Malte. On l'a vu à l'aller avec un gros bloc défensif et un pressing assez haut. Il a fallu attendre pour ouvrir la marque (à la 75e ndlr) après avoir eu plusieurs occasions. Il faudra être patient pour ouvrir le compteur, cela nous faciliterait la tâche ensuite", espère encore le jeune Alostois de 18 ans, passé dans les rangs de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1