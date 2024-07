Malines accroche le Club Bruges pour l'ouverture de la nouvelle saison

La saison 2024-2025 de Jupiler Pro League reprenait ses droits ce vendredi soir avec la rencontre entre le champion en titre, le Club Bruges, et Malines. Pour ce match d'ouverture, les deux formations n'ont pas su se départager, se quittant sur un partage 1-1, Patrick Pflucke répondant au premier but brugeois de Joaquin Seys.

C'est après la pause que les filets tremblaient enfin, grâce à Seys. Le latéral brugeois se retrouvait dans le rectangle et armait une frappe peu puissante, mais De Wolf se trouait, peut-être gêné par la présence, hors-jeu, de Tzolis devant lui, et déviait mollement le ballon dans ses filets (52e, 1-0). Après vérification du VAR, le but était toutefois bel et bien accordé.

Malines ne sombrait pas pour autant et parvenait à rétablir l'égalité, une grosse dizaine de minutes plus tard. Après un débordement sur la gauche et une passe en retrait de Petter Dahl, Pflucke reprenait et trompait Simon Mignolet (65e, 1-1). Le score ne bougeait plus, malgré une tête de Gustaf Nilsson sur la latte au bout des arrêts de jeu (90e+5).

Le Club Bruges débute la saison en étant d'emblée accroché à domicile, une semaine après s'être incliné en Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise.