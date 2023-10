Malines éliminé par Knokke, équipe de Nationale 1, aux tirs au but en 16es de finale

Malines a attendu la prolongation pour trouver la faille et le milieu suédois Kerim Mrabti avait cru avoir fait le plus dur en ouvrant la marque (107e) mais les Côtiers ont égalisé cinq minutes plus tard (112e) via Ruben Vanraefelghem. Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but et Malines a raté sa première tentative. Les amateurs de Knokke ont inscrit leurs cinq tirs au but et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

D'autres prolongations étaient en cours au même moment pour les rencontres Saint-Trond-Francs Borains et Cercle Bruges - Zulte Waregem, qui avaient toutes deux commencé à 20h30.