Man City sanctionne deux mineurs après leurs chants insultants envers Sir Bobby Charlton

Manchester City a pris la décision de bannir deux mineurs du club après des chants insultants envers Sir Bobby Charlton, légende de Manchester United décédée le 21 octobre dernier, et a communiqué leurs coordonnées à la police.

"Manchester City peut confirmer l'identification de deux mineurs en relation avec les chants ignobles entendus à l'Etihad Stadium à la mi-temps du match du week-end dernier contre Brighton and Hove Albion", peut-on lire dans un communiqué du club.

Des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux montrant des individus scandant des propos sur Charlton à la mi-temps du match de Premier League entre City et Brighton le week-end dernier, peu après la confirmation publique du décès du footballeur à l'âge de 86 ans.

"Je suis désolé pour la famille de Manchester United, pour sa famille et pour l'Angleterre", a déclaré l'Espagnol.

"Les individus en question ont été bannis de tout match à domicile ou à l'extérieur et leurs coordonnées ont été communiquées à la police du Grand Manchester qui enquête sur l'affaire. Après la conclusion de l'enquête de police en cours, les individus seront soumis à des sanctions officielles du club et exclu".

"Ce type de joueurs et de personnalités représente le football anglais comme personne d'autre ne peut le faire. Nous présentons nos condoléances à sa famille en particulier. La semaine prochaine, lorsque nous irons à Old Trafford pour notre match de championnat, nous lui rendrons hommage", a-t-il ajouté avant de conclure : "Sir Bobby Charlton a représenté United et le football anglais comme personne d'autre".