Manchester City atomise Fluminense et remporte sa première Coupe du monde des clubs

Privé de Kevin De Bruyne et de Jérémy Doku, Manchester City a remporté la finale de la Coupe du monde des clubs (4-0) face à Fluminense au stade Roi Abdullah à Djeddah, vendredi. Le club anglais remporte ce trophée pour la première fois de son histoire, six mois après son sacre en Ligue des Champions.

Les Citizens ne pouvaient rêver d'une meilleure entame de rencontre avec l'ouverture du score par Julian Alvarez, qui se trouvait aux six mètres quand un tir à distance de Nathan Aké s'est écrasé sur le poteau droit (1re, 1-0). Les Cariocas, qui ont alors pris des risques en enchaînant les petites passes au départ de leur surface, ont profité du manque d'initiative de leurs adversaires. Mais grâce à sa maîtrise technique, City bloquait bien le jeu au milieu et sur un centre de Rodri pour Phil Foden, Nino a dévié le ballon dans son propre but (27e, 2-0).

Le début de la seconde période a été chaud pour Fluminense, qui a vu Fabio détourner une frappe des 20 mètres de Jack Grealish avant de bloquer une reprise de Bernardo Silva (47e). Malgré les changements apportés par Fernando Diniz, qui est aussi le sélectionneur du Brésil par intérim, Fluminense ne s'est guère montré menaçant. En plus, sa défense s'est avérée encore fébrile quand Foden a surgi au second poteau sur un centre d'Alvarez (72e, 3-0). Le match était plié mais sur passe du réserviste Matheus Nunes, Alvarez s'est payé un doublé (88e, 4-0).