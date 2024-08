Manchester City, avec De Bruyne et Doku, s'impose à Chelsea où Lavia était titulaire

La première journée de Premier League réservait d'emblée un choc entre Chelsea et Manchester City. Les Citizens se sont imposés 0-2 sur la pelouse des Blues, Erling Haaland (18e) et Mateo Kovacic (84e) inscrivant les buts des visiteurs. Kevin De Bruyne, brassard de capitaine au bras, et Jérémy Doku, ont disputé toute la rencontre pour les champions en titre.