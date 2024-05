Manchester City, avec De Bruyne à l'assist, déroule, les Rangers s'éloignent du titre

En déplacement à Fulham, Manchester City s'est facilement imposé avec un assist de Kevin De Bruyne (0-4) lors de la 37e journée de Premier League samedi après-midi. Au classement, les Cityzens prennent la première place (85 points) avec deux longueurs d'avance sur Arsenal, qui affronte Manchester United dimanche et qui comptera un match de plus.

L'ouverture du score est tombée avec un but de Josko Gvardiol dans le premier quart d'heure avec une passe décisive signée Kevin De Bruyne (13e, 0-1). C'est en seconde période que les Cityzens ont fait le break avec un but de Phil Foden (59e, 0-2) et un doublé signé Gvardiol (71e, 0-3). Julian Alvarez a marqué un penalty dans les derniers instants pour porter la marque à 0-4 (90e+7).

En Écosse, le Celtic a décroché une victoire importante dans le derby face aux Rangers (2-1) lors de la 36e journée de Premiership. Ce succès permet aux Bhoys de prendre six points d'avance sur leur concurrent direct et de faire un grand pas vers le titre avec deux rencontres encore à disputer.

La rencontre a pris un tournant en un peu plus de dix minutes avec deux buts coup sur coup pour le Celtic. Le premier signé Matthew O'Reily (35e, 1-0) et le second sur un but contre son camp de John Lundstram (38e).

Ce dernier connaître d'ailleurs une fin de match prématurée puisqu'après la réduction du score de Cyriel Dessers (40e, 2-1), il a écopé d'un carton rouge, laissant l'équipe de Philippe Clement à dix pour une mi-temps complète.