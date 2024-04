Manchester City, avec un but de De Bruyne, enfonce Brighton

Manchester City facilement remporté 0-4 son match de retard de la 29e journée en déplacement à Brighton. Chez les 'Citizens', Kevin De Bruyne a inscrit le premier but (17e) avant de quitter le terrain alors que le score était acquis (72e) et Jérémy Doku a fait son apparition à la 78e.

Au classement, City (76 points, 2e) ne compte qu'un point de retard sur Arsenal mais a disputé un match de moins.

Les 'Seagulls' prenaient trop de risques à la relance et l'ont payé sur un centre de Kyle Walker au point de penalty pour De Bruyne (17e, 0-1). Ce quatrième but en championnat du Diable rouge a complètement lancé City qui a doublé le score par Phil Foden (26e, 0-2). L'international anglais a ensuite inscrit son 16e but en championnat d'une frappe du gauche (34e, 0-3).