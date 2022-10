Manchester City condamné à une forte amende pour l'invasion de terrain de ses supporters

(Belga) Manchester City s'est vu infliger une amende de 260.000 livres (296.000 euros) à la suite de l'invasion de terrain par ses supporters lors du dernier match de la saison, celui du titre, le 22 mai. En juin, un fan de City a reçu une ordonnance d'interdiction de football de quatre ans pour être monté sur la pelouse et avoir nargué le gardien d'Aston Villa Robin Olsen après qu'Ilkay Gundogan a marqué le troisième but décisif des Citizens (81e).

Menée 0-2, l'équipe du Diable Rouge Kevin De Bruyne a effectué un retour tardif, qui lui a permis de garder un point d'avance sur Liverpool au classement. A la fin du match, les supporters en liesse ont envahi la pelouse, ce qui est interdit. La fin de la saison dernière a été gâchée par des invasions de terrain lors des matches de Premier League et de la Coupe de la Ligue. La semaine dernière, Everton a déjà été condamné à une amende de 300.000 lvres (340.000 euros) après l'envahissement du terrain par ses supporters lors du match contre Crystal Palace, le 19 mai. En fait, les fans sont montés deux fois sur le terrain: d'abord après le but victorieux de Dominic Calvert-Lewin à la 85e minute et après le coup de sifflet final, quand les Toffees avaient assuré leur maintien en Premier League. (Belga)