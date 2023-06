Manchester City de KDB veut enfin être couronné, l'Inter de Lukaku l'en empêcher

Manchester City peut devenir le premier club à remporter sa première coupe aux grandes oreilles depuis Chelsea en 2012. Depuis lors, la C1 a toujours été remportée par un club déjà présent au palmarès. Y compris Chelsea, qui, en 2021, avait privé la bande à Pep Guardiola du sacre. Déjà vainqueur de la Premier League et de la FA Cup, Manchester City peut entrer dans le cercle fermé des clubs ayant remporté la Coupe/Ligue des Champions, le championnat et la coupe la même saison. L'Inter vise aussi un triplé, après ses victoires en coupe et en supercoupe d'Italie.

City partira probablement avec les faveurs des pronostics, vu son parcours, avec des victoires impressionnantes sur Leipzig (7-0) en huitièmes, le Bayern Munich (3-0) en quarts et le Real Madrid (4-0) en demi-finales et la présence devant du meilleur buteur de la compétition, Erling Haaland (12 buts). Une victoire couronnerait le travail de Pep Guardiola, présent à City depuis 2016 et en quête d'une troisième C1 comme entraîneur.