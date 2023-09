Manchester City et Doku déroulent, le PSG remporte son choc face à Dortmund

Manchester City a réussi son entrée en lice lors de la réception de l'Étoile rouge de Belgrade (3-1). La victoire envoie les Cityzens à la première place du groupe G devant Leipzig, les Young Boys et les Serbes.

Les champions en titre remettaient cependant les pendules à l'heure au retour des vestiaires avec un but d'Alvarez, bien servi par Haaland (47e). Le jeune Argentin trouvait une nouvelle fois le chemin des filets pour définitivement lancer City vers la victoire (60e) avant un ultime but signé Rodri (73e).

L'entame de match était largement à l'avantage des Anglais qui ne cessaient de multiplier les occasions dans le camp de leurs adversaires. Juste avant la mi-temps, le match aura connu deux gros faits: le premier étant la montée au jeu prématurée de Jérémy Doku pour Bernado Silva (44e) et le but des Serbes qui, dominés par les Cityzens (22 tirs à zéro), ont réussi à prendre l'avantage sur leur premier tir de la rencontre.

L'affiche de la soirée se jouait au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Un match qui a débouché sur une victoire parisienne et qui place le PSG en première place du classement du groupe F devant Newcastle et Milan.

Les Parisiens ont pu compter sur un penalty de Mbappé (49e) et un but d'Hakimi (58e) pour prendre les trois points.

Les deux autres rencontres de la soirée concernaient le groupe E avec une victoire de Feyenoord à domicile face à une équipe du Celtic réduite à neuf (2-0) et un partage entre la Lazio et l'Atlético de Madrid (1-1), arraché dans les arrêts de jeu par une tête du gardien laziale Ivan Provedel.