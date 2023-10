Manchester City et Jérémy Doku signent un 3e succès, le PSG domine l'AC Milan

Manchester City a décroché une solide victoire sur le terrain des Young Boys de Berne (1-3) à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions mercredi soir. Au classement du groupe G, les Cityzens restent premiers et invaincus devant Leipzig, les Young Boys et l'Etoile Rouge.

Erling Haaland se chargeait de remettre City aux commandes avec un penalty (67e, 1-2) et un deuxième but à quelques minutes du coup de sifflet final (86e, 1-3).

Si Manchester City dominait toute la première mi-temps, il fallait cependant attendre l'entame de la seconde période pour voir le premier but du match avec un Manuel Akanji en renard des surfaces (48e, 0-1). Mais il ne fallait que quatre minutes aux Young Boys pour relancer le match grâce à Meschack Elia (52e, 1-1).

De son côté, le RB Leipzig s'est imposé contre l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1).

David Raum marquait l'unique but du premier acte (12e). En seconde période, Xavi Simons (59e, 2-0) et Dani Olmo (84e, 3-1) mettaient Leipzig sur les bons rails malgré une réduction du score côté serbe. Loïs Openda, titulaire, sortait à dix minutes du terme et cédait sa place à Benjamin Sesko.

Réduit à dix et avec Axel Witsel, l'Atlético de Madrid a partagé au Celtic (2-2). Un résultat qui place les Espagnols à la deuxième place du groupe E derrière Feyenoord mais devant la Lazio et le Celtic.