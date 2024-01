Manchester City récupère Erling Haaland pour affronter Burnley et Vincent Kompany

Manchester City pourra compter sur son attaquant norvégien Erling Haaland pour la réception de Burnley et Vincent Kompany mercredi en Premier League. Pep Guardiola, l'entraîneur des Cityzens, a confirmé mardi en conférence de presse que son buteur est remis de sa blessure au pied.

"Il est de retour dans la sélection. Nous sommes plus forts quand nous sommes au complet. C'est un joueur important pour nous. Il a été absent deux mois, c'est long, mais il se sent bien. Il s'est bien entraîné et il est dans le groupe. Son retour se fera étape par étape", a déclaré Guardiola mardi.

Haaland était absent depuis le 7 décembre, victime d'une fracture de fatigue au pied. En son absence, Manchester City a remporté la Coupe du monde des clubs et réalisé un 13 sur 15 en championnat. Les Cityzens se sont aussi qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.