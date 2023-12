Manchester City rejoint Fluminense en finale en battant Urawa Red Diamonds en demi-finales

Le premier but du match a été marqué juste avant la pause, le défenseur norvégien Marius Hoibraaten poussant le ballon du bout du pied pour marquer contre son camp (45e+1) sur un centre de Matheus Nunes de la droite. En seconde période, Matteo Kovacic (52e), en profondeur, et Bernardo Silva (60e), qui a bien suivi une frappe arrêtée par le gardien japonais Shusaku Nishikawa, ont donné un avantage plus large aux Cityzens.

Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku étaient forfaits, blessés.