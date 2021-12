Manchester City s'impose sur le plus petit écart contre les Wolves

(Belga) Manchester City, en supériorité numérique pendant toute la seconde mi-temps, s'est imposé samedi sur le plus petit écart contre les Wolves (1-0) grâce à un penalty transformé par Raheem Sterling à la 66e minute d'une rencontre de la 16e journée de Premier League.

Leander Dendoncker, averti à la 78e, a cédé sa place à la 87e minute alors que Kevin De Bruyne, sur le banc au coup d'envoi, est monté pour le dernier quart d'heure. Le match a basculé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps quand Raul Jimenez a écopé de deux cartes jaunes en l'espace de quelques secondes. Auteur d'une faute qui lui a valu son premier jaune, l'attaquant mexicain est ensuite resté trop proche de Rodri et l'a empêché de jouer le coup franc, ce qui lui a valu le second jaune et donc son exclusion. Les Skyblues de Pep Guardiola n'ont pas brillé mais ont fait le nécessaire. Un penalty, concédé par Joao Moutinho auteur d'une faute de main dans le rectangle, a été transformé par Sterling. Au classement, City reste en tête avec 38 unités et prend provisoirement quatre longueurs d'avance sur Liverpool, qui accueille Aston Villa, entraîné par son icône Steven Gerrard. Les Wolves pointent à la 8e place avec 21 points. (Belga)