Manchester City signe sa première recrue de l'été avec le Brésilien Savio

Manchester City a conclu son premier transfert estival avec le Brésilien Savio, comme annoncé jeudi sur son site web par le champion anglais. L'ailier, prêté la saison dernière à Gérone en Espagne, vient de Troyes en France et a signé un contrat jusqu'en 2029 avec les Cityzens.

Âgé de vingt ans, Savio a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de l'Atlético Mineiro au Brésil avant de rejoindre Troyes en Europe à l'été 2022. Le club français l'a prêté successivement au PSV puis à Gérone, ce dernier faisant partie du City Group avec Manchester City et Troyes. À Gérone, où il a brillé la saison dernière en Liga en finissant troisième, l'attaquant droit a marqué onze buts et offert dix passes décisives en 41 matchs.

Savio a également fait ses débuts avec l'équipe nationale du Brésil en mars lors d'un match amical contre l'Angleterre à Wembley, remporté 1-0. Il a été sélectionné pour la Copa America et a inscrit son premier but en sélection lors d'une victoire 4-1 contre le Paraguay en phase de groupes. La Seleção a été éliminée en quarts de finale après une série de tirs au but perdue contre l'Uruguay.