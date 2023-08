Manchester City veut remporter un nouveau trophée face à un Séville habitué des gros coups

Manchester City et le FC Séville disputent mercredi à 21h00 la finale de la Supercoupe d'Europe de football, au stade Karaïskakis du Pirée, en Grèce. Le trophée, qui existe depuis 1998, récompense le gagnant d'un seul match entre le vainqueur de la Ligue des Champions (City) et celui de l'Europa League (Séville).

Bien que la Supercoupe d'Europe soit l'un des deux derniers trophées (avec la Coupe du monde des clubs) à échapper aux Cityzens, ils restent les grands favoris de cette confrontation. Même privé de Kevin De Bruyne, Ruben Dias et Bernardo Silva, Pep Guardiola dispose d'un effectif fourni, bien plus que Séville, avec Erling Haaland et Julian Alvarez en attaque ou Rodri dans l'entrejeu.

Sur le site de son club, Guardiola dit tout de même se méfier de son adversaire dans le jeu : "ils se projettent vite vers l'avant, ils passent rapidement sur les côtés, ils font beaucoup de centres, entrent facilement dans la surface adverse, ils sont agressifs et immédiatement sur le ballon". Il ne faudra effectivement pas sous-estimer le club andalou, habitué des joutes européennes et déjà vainqueur du trophée en 2006.