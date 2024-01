Manchester United casse le prêt de Sergio Reguilon et le renvoie à Tottenham

Auteur de 12 apparitions toutes compétitions confondues pour 653 minutes au total, l'international espagnol (6 sélections) n'a pas convaincu le staff mancunien. Alors que Shaw est de retour et que Malacia devrait également revenir dans les plus brefs délais, Manchester a décidé de se séparer de Reguilon, d'autant plus que le club a été déjà éliminé en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue.

Renvoyé à Tottenham, où il n'est pas certain de rentrer dans les plans d'Ange Postecoglou, Reguilon a encore la possibilité de jouer pour un autre club lors de la deuxième partie de saison.