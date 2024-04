Manchester United élimine Coventry aux tirs au but et rejoint City en finale de la Cup

Face à l'actuel huitième de Championship, United a ouvert le score via Scott McTominay (23e) et comptait deux buts à la pause grâce à une réalisation de Harry Maguire (45e+1). Bruno Fernandes a inscrit un troisième but avant l'heure de jeu (58e). Coventry a alors entamé une remontée inespérée, réduisant d'abord l'écart via Ellis Simms (71e) puis Callum O'Hare (79e). Un pénalty de l'Américain Haji Wright au bout du temps additionnel (90e+5) a ensuite envoyé les deux équipes en prolongation. United a tremblé dans ces 30 minutes supplémentaires et a cru encaisser un but de Victor Torp, finalement refusé pour hors-jeu par l'assistance vidéo (120e+1).

La demi-finale s'est finalement jouée aux tirs au but. Casemiro a manqué la première tentative des Red Devils mais les troisième et quatrième tireurs de Coventry, O'Hare et Ben Sheaf, ont aussi échoué. Sur le cinquième tir, Rasmus Hojlund n'a pas tremblé et a envoyé Manchester United en finale.