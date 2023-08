Manchester United et Mason Greenwood se séparent d'un commun accord

L'attaquant est resté suspendu par United durant cette période et le club a désormais confirmé qu'il ne reviendrait pas à Old Trafford. Dans un communiqué, le club explique avoir "conclu son enquête interne au sujet des allégations portées à l'encontre de Mason Greenwood."

"Notre procédure a commencé en février 2023, après l'abandon de toutes les charges contre Mason", a détaillé United. "Tout au long de l'enquête, nous avons pris en compte les souhaits, les droits et le point de vue de la victime présumée, ainsi que les normes et les valeurs du club, et nous avons cherché à rassembler autant d'informations et de contexte que possible."

Sur base des éléments de preuve dont il dispose, le club a conclu que "le matériel mis en ligne ne donnait pas une image complète de la situation et que Mason n'avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été inculpé à l'origine. Cela dit, comme Mason le reconnaît publiquement aujourd'hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité."