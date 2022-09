Manchester United officialise l'arrivée de Martin Dubravka, prêté par Newcastle

(Belga) Manchester United a officialisé jeudi l'arrivée du gardien de but Martin Dubravka. Le Slovaque arrive de Newcastle United pour une saison en prêt. Les Red Devils ont également négocié une option d'achat évaluée à 5 millions de livres par les journalistes anglais.

Dubravka, 33 ans, 30 fois international slovaque, a joué plus de 125 matchs de Premier League au cours des 5 dernières saisons et apporte donc une grande expérience à Old Trafford. Il devrait suppléer David De Gea alors que Dean Henderson a lui été prêté à Nottingham Forrest pour accumuler du temps de jeu. "Rejoindre Manchester United marque un moment spécial dans ma carrière. Je suis impatient de commencer et d'aider le groupe à réaliser ses ambitions", a déclaré un Dubravka ravi. Ce transfert devrait clôturer le mercato mancunien qui a été mouvementé, rythmé notamment par la saga autour de Cristiano Ronaldo et l'arrivée de dernière minute d'Antony.