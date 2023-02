Manchester United ou la Juventus parmi les adversaires potentiels de l'Union St-Gilloise

Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi à 13h00 à Nyon au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football, et mettra en scène les huit vainqueurs de ces barrages aux huit vainqueurs des poules (qui seront têtes de série) à savoir l' Union Saint-Gilloise, Arsenal (Ang), Betis Seville (Esp), Fenerbahçe (Tur), Ferencváros (Hon), Feyenoord (P-B), Freiburg (All) et la Real Sociedad (Esp).

Les adversaires potentiels des Unionistes sont ainsi l'AS Rome, l'Union Berlin, le Shakhtar Donetsk, Manchester United, Séville, Bayer Leverkusen, Sporting du Portugal ou la Juventus.