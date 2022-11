Manchester United réagit après l'interview de Cristiano Ronaldo

Manchester United dit avoir "pris en considération la diffusion médiatique de l'interview de Cristiano Ronaldo", a indiqué le club anglais lundi, au lendemain d'une interview télévisée dans laquelle le Portugais a dit se sentir "trahi et abandonné" par l'entraîneur Erik ten Hag et Manchester United.

"Le club examinera ses réactions une fois que tous les faits auront été établis", indique Manchester United. "Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la croyance et de la cohésion construits entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans", ajoute le club.

Le quintuple Ballon d'Or, 37 ans, traverse une saison compliquée, lui qui est peu utilisé par Erik ten Hag. "Je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne montre aucun respect pour moi", a lâché Ronaldo dans l'émission du célèbre présentateur de la télévision britannique Piers Morgan. "Pas seulement l'entraîneur, mais deux ou trois autres types autour du club. Je me sens trahi et abandonné. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de moi ici et je l'ai déjà remarqué la saison dernière. On a l'impression que je suis le mouton noir, le joueur sur lequel ils peuvent faire reposer tous les problèmes."