Manchester United récupère Bruno Fernandes, remis du coronavirus, contre l'Atlético

(Belga) Manchester United pourra compter sur Bruno Fernandes pour la réception de l'Atlético de Madrid mardi pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Portugais est de retour après un test positif au coronavirus, a annoncé Ralf Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, lundi en conférence de presse.

Le médian de 27 ans avait manqué le duel contre Tottenham samedi en championnat (victoire 3-2). "Bruno Fernandes a été testé négatif au coronavirus dimanche et il a pu s'entraîner avec nous aujourd'hui (lundi, ndlr). Il est donc aussi disponible pour le match de mardi", a précisé Rangnick. Scott McTominay et Luke Shaw étaient également présents à l'entraînement mais Shaw est incertain. Lors du match aller à Madrid, les Colchoneros et les Red Devils n'avaient pas pu se départager (1-1). (Belga)