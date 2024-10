Manchester United réduit ses coûts, Sir Alex Ferguson va quitter son rôle d'ambassadeur

L'accord avec Ferguson, révélé par The Athletic, s'inscrit dans le cadre d'un vaste exercice de réduction des coûts du club mené par Ineos, responsable des opérations footballistiques depuis que son fondateur, Sir Jim Ratcliffe, a racheté 27,7% des parts du club en début d'année.

Selon les sources citées par PA, Ratcliffe aurait rencontré Ferguson en personne pour lui dire que le club ne pouvait plus supporter les paiements pour son rôle, qui lui rapporterait 2,5 millions d'euros par an. L'Ecossais, 83 ans, resterait un directeur non exécutif du conseil d'administration du club.