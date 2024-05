Manchester United renverse City et remporte la Coupe malgré un but de Jérémy Doku

Manchester United a remporté la finale de la FA Cup face à son rival, Manchester City (1-2), samedi. À Wembley, les Red Devils ont triomphé des troupes de Pep Guardiola pour remporter la 13e Coupe d'Angleterre de leur histoire. C'est la jeune garde de United, incarnée par Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho du haut de leurs 19 ans, qui a assuré la victoire malgré un but de Jérémy Doku.

Les Skyblues ne sont pas parvenus à asseoir leur domination. Fébrile à l'arrière, Manchester City a même offert le premier but. Gvardiol et son gardien ne se sont pas compris, et le défenseur a remis de la tête un ballon au-delà d'Ortega. Un Garnacho opportuniste n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide, et mettre les rouges aux commandes (30e).

Une dizaine de minutes plus tard, Garnacho a glissé un ballon à l'entrée de la surface à Bruno Fernandes qui a remis en un temps à Mainoo. L'international anglais a frappé à bout portant et Ortega n'a rien su faire pour détourner l'essai (39e).