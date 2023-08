Manchester United s'impose sur la plus petite des marges face à Wolverhampton

Manchester United s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton lors du dernier match de la première journée de Premier League. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Raphaël Varane à la 76e minute. Les deux recrues mancuniennes Mason Mount et André Onana étaient titulaires au coup d'envoi.

Gênés par un pressing des Wolves en première mi-temps, Manchester United a eu du mal à développer son jeu et ce sont les 'Wolves' qui étaient les plus entreprenants.

Sarabia se procurait la plus belle occasion de la première demi-heure sur un contre, avec une frappe du gauche déviée par Varane en corner (26e). Cunha flirtait avec le poteau opposé quelques minutes plus tard et faisait frémir Old Trafford (33e).