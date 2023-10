Manchester United toujours en déficit malgré un revenu record lors de l'exercice précédent

Manchester United a annoncé un revenu record pour la Premier League de 648,4 millions de livres sterling (744,65 millions d'euros) entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Ce montant, en hausse de 11% par rapport à l'année dernière, n'empêche cependant pas les Red Devils de constater un déficit de 42,1 millions de livres (48,34 millions d'euros).

L'annonce intervient alors que Sir Jim Ratcliffe, le patron de l'entreprise chimique INEOS, serait selon les médias anglais très proche d'acquérir une part de 25% du club. Le rapport a confirmé qu'aucun dividende n'avait été versé à la famille Glazer, les actuels propriétaires de Manchester United. Ceux-ci avaient annoncé en novembre dernier qu'ils envisageaient de revendre le club, mais il semble désormais qu'ils resteront à la tête de celui-ci. Le Sheikh Jassim, un investisseur qatari, a annoncé qu'il retirait son offre début octobre.

Le club a réussi à battre le record malgré le fait qu'il n'a pas disputé la Ligue des Champions la saison dernière. La C1 est une compétition bien plus lucrative que l'Europa League, qu'a joué Manchester sur la saison 2022-2023. Figurant cette année en Ligue des Champions, le club a par ailleurs annoncé une prévision de revenu pour la nouvelle période entre 650 et 680 millions de livres, soit entre 746,16 et 780,6 millions d'euros.