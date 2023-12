Manchester Utd trouve un accord avec le patron d'INEOS pour la vente de 25% de ses parts

Manchester United a annoncé avoir conclu un accord avec Sir Jim Ratcliffe, le patron du groupe INEOS, pour la vente de 25% de ses actions et la promesse d'un investissement futur de près de 300 millions de dollars (environ 345 millions d'euros).

INEOS, l'un des plus grands groupes pétrochimique du monde, assumera la responsabilité déléguée des opérations de football, et a conclu avec le club de Premier League un accord en vertu duquel il prend possession de 25% des actions de classe B détenues par la famille Glazer, propriétaire de Manchester United et jusqu'à 25% des actions de classe A tout en investissant presque 350 millions d'euros (236,7 millions de livres sterling) dans son infrastructure.

Avec déjà 13 défaites en 26 rencontres toutes compétitions confondues, Manchester United, battu 8 fois déjà en Premier League, connaît son plus mauvais début de saison depuis la saison 1930-1931 et est déjà éliminé de toutes compétitions européennes après une 4e place dans son groupe en phase de poules de la Ligue des Champions.