Manchester Utd trouve un accord avec le patron d'INEOS pour la vente de 25% de ses parts

INEOS, l'un des plus grands groupes pétrochimiques au monde, assumera la responsabilité déléguée des opérations de football, et a conclu avec le club de Premier League un accord en vertu duquel il prend possession de 25% des actions de classe B détenues par la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, et jusqu'à 25% des actions de classe A, tout en investissant presque 350 millions d'euros (236,7 millions de livres sterling) dans son infrastructure.

"Nous sommes ici pour le long terme et reconnaissons que de nombreux défis et un travail acharné nous attendent, que nous aborderons avec rigueur, professionnalisme et passion. Nous nous engageons à travailler avec tout le monde au sein du club - le conseil d'administration, le personnel, les joueurs et les supporters - pour aider le club à aller de l'avant. Notre ambition commune est claire : voir Manchester United à sa place, au sommet du football anglais, européen et mondial", a commenté Ratcliffe, 71 ans, dans le communiqué du club mancunien.