Manuel Neuer prolonge jusqu'en 2024 au Bayern

Manuel Neuer a prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec le Bayern Munich, a annoncé lundi le club chamion d'Allemagne.

Le gardien de but de 36 ans, dont la saison a été perturbée par une blessure au genou, porte le maillot du Bayern depuis 2011. Il jouait auparavant à Schalke. "Je suis très heureux que mon parcours au Bayern se poursuive", déclare l'international allemand dans un communiqué de son club. "Nous aurons à nouveau une très bonne équipe avec laquelle nous pourrons viser le titre sur tous les fronts. Nous voulons améliorer notre record de titres et viser la victoire en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions". Avant Neueur, un autre cadre bavarois, Thomas Muller avait lui aussi prolongé jusqu'en 2024. Par contre, Robert Lewandowski a lui refusé de prolonger son contrat, qui arrive à son terme en 2023.