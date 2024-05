Manuel Neuer, souffrant, manquera le début de la préparation avec l'Allemagne

Le sélectionneur compte sur l'expérimenté gardien comme numéro 1 pendant l'Euro, qui se déroule en Allemagne. Il y a un an et demi, Neuer avait joué sa 117e et dernière sélection en date lors de la décevante Coupe du monde au Qatar. Normalement, il aurait dû être dans les buts en mars lors des matchs amicaux contre la France (2-0) et les Pays-Bas (2-1) mais Neuer était blessé et Marc-André ter Stegen, le dernier rempart du FC Barcelone, l'a remplacé. Nagelsmann espère aligner Neuer lors du duel amical contre l'Ukraine le 3 juin à Nuremberg.

L'Allemagne, qui figure dans le groupe A, entamera l'Euro contre l'Écosse le 14 juin à Munich et affrontera ensuite la Hongrie (19 juin) et la Suisse (23 juin).