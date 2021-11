Maradona sur les maillots de Naples, pour l'anniversaire de sa mort

(Belga) L'équipe de Naples va évoluer avec des maillots célébrant Diego Maradona lors de ses trois prochains matches de Serie A, pour marquer le premier anniversaire de la mort de la star, le 25 novembre 2020, a annoncé samedi le Napoli.

Le visage stylisé de Maradona, qui a offert à Naples ses deux seuls titres de champion d'Italie en 1987 et 1990, apparaît sur ce maillot collector, dont une photo a été postée par le club sur les réseaux sociaux. Les joueurs du Napoli, actuellement en tête du Championnat d'Italie avec l'AC Milan, le porteront lors des trois prochains matches de Serie A contre l'Hellas Vérone, dimanche à domicile, l'Inter Milan le 21 novembre à San Siro et la Lazio Rome le 28 novembre, également à domicile dans leur stade rebaptisé l'an dernier du nom de Diego Maradona. "Un an après sa disparition, le Napoli honore ainsi un grand champion, symbole d'une époque, et icône du football mondial", a écrit le club sur son site. Ces maillots seront en outre vendus selon trois couleurs différentes, en seulement 1.926 exemplaires pour chacune d'elles, chiffre retenu en référence à l'année de fondation du club (1926). "Une partie des recettes sera destinée à des initiatives de bienfaisance", précise le club de Dries Mertens. Diego Maradona a porté les couleurs de Naples de 1984 et 1991, devenant une idole de la ville. Son numéro 10 n'est plus attribué depuis des années. (Belga)