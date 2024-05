Marc Brys mis à pied par la fédération camerounaise, un staff intérimaire nommé

Elle évoque un "refus manifeste" de la part de Brys d'assister à la première session de travail le 10 mai dernier, un "refus de communiquer ses horaires d'entraînement" ainsi que la "publication de la liste des joueurs et l'organisation d'une conférence de presse violant les règles de la Fécafoot". Enfin, elle reproche un "échec" au niveau de la "communication en temps voulu de la liste finale des joueurs sélectionnés pour les matchs".

Dans ce communiqué, la Fécafoot annonce également la nomination d'un staff intérimaire avec Martin Mpile comme sélectionneur pour les deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face au Cap Vert (8 juin) et à l'Angola (11 juin). La fédération justifie la nomination de ce staff vu, entre autres, l'urgence de la préparation de l'équipe nationale en vue des rencontres qualificatives.

Mardi dernier, la fédération camerounaise avait invalidé la nomination de Marc Brys. Et avait estimé illégale cette nomination "unilatérale" interjetant un recours devant la Chambre de Conciliation et d'arbitrage du Comité National olympique et sportif du Cameroun (CNOSC). Brys, 61 ans, avait été présenté par le ministre des Sports pour succéder à Rigobert Song.