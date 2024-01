Marc Wilmots veut ramener Schalke 04 en Bundesliga: "Tout faire pour monter"

Marc Wilmots, 54 ans, a porté le maillot de Schalke 04 à 178 reprises entre 1996-2000 puis entre 2001 et 2003. Il a notamment remporté la Coupe de l'UEFA en 1997 ainsi qu'une Coupe d'Allemagne en 2002. Il a ensuite débuté sa carrière d'entraîneur à Gelsenkrichen entre mars et juin 2003. Après une courte expérience à Saint-Trond en 2004, 'Le Taureau de Dongelberg' a entraîné les Diables Rouges entre 2012 et 2016, permettant à la Belgique de se qualifier pour la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016 où elle avait été éliminée à chaque fois en quarts de finale.