Marco Rose ne croit pas trop à la blessure de Jude Bellingham

Le RB Leipzig accueille le Real Madrid, mardi en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Madrilènes devraient être privés de leur international anglais et nouvelle star : le jeune Jude Bellingham. Auteur de 20 buts et 8 assists sous le maillot du Real, à 20 ans à peine, il souffre d'une entorse de la cheville qui devrait le tenir écarté des pelouses plusieurs semaines.

"Si vous avez déjà gagné une fois contre eux, vous pouvez le faire une deuxième fois", espère le gardien Peter Gulacsi. "Avec suffisamment d'intensité et d'émotion, nous devrions être en mesure d'obtenir un bon résultat".

"Nous connaissons leurs qualités", reconnaît Marco Rose. "Mais nous ne sommes pas non plus une mauvaise équipe et nous avons d'excellents footballeurs dans nos rangs. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour forcer une bonne position de départ avant le match retour".