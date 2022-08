Mario Balotelli signe un contrat de deux ans avec Sion

(Belga) L'international italien Mario Balotelli s'est engagé mercredi pour deux ans avec le FC Sion, actuel sixième du championnat suisse, après une saison au sein de l'Adana Demirspor en Turquie.

"Le FC Sion se réjouit de l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale" a déclaré le club suisse dans un communiqué. Le fantasque joueur de 32 ans, attraction médiatique annoncée de la Super League, va découvrir le onzième club de sa carrière et le cinquième depuis janvier 2019, lorsqu'il avait rejoint Marseille pour tenter de se relancer. Dans l'intervalle, l'ex-prodige de la Squadra Azzura (36 sélections, 14 buts) est passé par Brescia, une demi-saison à l'AC Monza en Serie B, puis Adana où il a inscrit 18 buts la saison dernière avant d'entrer en conflit ces dernières semaines avec son entraîneur. A Sion, "Super Mario" ne renouera pas dans l'immédiat avec les soirées européennes, le club valaisan ayant terminé septième l'an dernier du championnat remporté par le FC Zürich. Eloigné depuis plus de trois ans de l'équipe nationale italienne, avec laquelle il s'était illustré pendant l'Euro-2012 et le Mondial-2014, Balotelli figurait néanmoins parmi les 35 joueurs convoqués en janvier dernier lors d'un stage par le sélectionneur Roberto Mancini. "Sur le plan technique, Mario a toujours été bon, ce n'est pas un problème. Il faut voir où il en est physiquement. On l'a un peu perdu de vue", avait expliqué Mancini, assurant n'avoir rien promis à "Super Mario". Considéré il y a quelques années à peine comme un grand attaquant, l'enfant terrible du football italien, qui a tutoyé les sommets dans les deux clubs de Milan et en Premier League (Manchester City, Liverpool), a connu un inexorable déclin. (Belga)