Mark van Bommel: "Ce n'est pas facile d'atteindre la finale deux années de suite"

"Ce n'est pas facile d'atteindre la finale deux années de suite", déclare Mark van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp, tenant du titre. "Ce n'est pas la chose la plus normale au monde. Aujourd'hui, nous avons joué vers l'avant, concentrés et agressifs. Nous nous sommes déjà crée deux ou trois occasions dans le premier quart d'heure. Je suis très fier de mes gars, car nous allons de nouveau à Bruxelles. Et nous jouerons encore pour les playoffs I à partir de dimanche (contre Saint-Trond, ndlr)".

"Nous voulons atteindre les playoffs I", ajoute van Bommel. "Nous allons tout faire pour. Peu importe la position à laquelle nous entamerons les playoffs, le tout est d'y accéder".