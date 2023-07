Mark van Bommel : "La Supercoupe est un trophée que nous voulons"

"Notre préparation a été courte, comme l'année dernière", a-t-il expliqué. "Je le regrette, mais on ne peut rien y faire. Nous devrons être prêts rapidement. Est-ce que je vais faire des essais dimanche ? Non, c'est pour les matchs de préparation. C'est pour de vrai dimanche. Nous voulons gagner".

Steven Defour, l'entraîneur du KV Malines, a quant à lui considéré la Supercoupe comme "un match d'entraînement" lors de son entretien avec la presse plus tôt dans la journée. Mark van Bommel n'est pas du même avis. "Je pense qu'il est même superflu de poser la question. Bien sûr que c'est important et bien sûr que je veux gagner", a-t-il déclaré. "J'ai neuf Supercoupes dans mon armoire à trophées, sur dix finales. Je les compte toutes".

Malines et l'Antwerp se sont affrontés à quatre reprises la saison dernière et le Grand Old a gagné quatre fois. "Mais les quatre fois, c'était des matchs différents. Il en ira probablement de même demain", a déclaré Van Bommel. "Malines a quelques nouveaux venus et quelques départs. C'est la même chose pour nous. Nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Les systèmes peuvent changer, mais nous sommes prêts. Bien sûr, il faut parfois un temps d'adaptation dans un match. Il est rare de dominer pendant nonante minutes. Je ne m'attends pas à cela non plus."