Mark van Bommel retient les enseignements tirés d'une "première expérience à ce niveau"

"C'était la première expérience de l'équipe en Ligue des Champions", a-t-il commenté en conférence de presse à la veille du match, soulignant les enseignements dont ont bénéficié ses joueurs. "Il y a beaucoup de choses à apprendre dans une telle compétition. Cela va beaucoup plus vite, et il faut convertir le peu d'occasions qui nous sont concédées."

Une victoire contre le grand Barça, "c'est possible", a-t-il réagi avec le sourire. "Nous savons bien jouer à domicile, et encore plus avec le soutien des supporters." Mais le Néerlandais ne perd pas de vue l'objectif principal qu'est désormais le championnat. À cet égard, "le match contre Anderlecht de dimanche est plus important que celui-ci. Mais c'est la C1 et nous voulons gagner. Barcelone à domicile, ce n'est pas un match de préparation."

Mark van Bommel a défendu les propos de son homologue et ancien coéquipier, Xavi, qui avait justifié les derniers résultats mitigés du Barça par l'inexpérience du groupe. "Je comprends son sentiment. Il a une équipe jeune, en développement et a besoin de temps", a-t-il expliqué avant de rappeler le titre de champion d'Espagne conquis l'année dernière.

L'Antwerp devra se passer de Michel-Ange Balikwisha merci. Légèrement blessé, le Diablotin pourrait faire son retour dimanche.